Кострома, 11 июня, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Костромской области страховые компании начали выплачивать компенсации гражданам, чьё имущество пострадало от урагана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Https://www.adm44.ru Последствия стихии

На данный момент страховщиками поступило 390 заявлений о возмещении ущерба. По 166 случаям выплаты уже произведены, их сумма составила более 2,4 млн рублей.

Как ранее писало ИА REGNUM, власти региона оценили сумму ущерба от ураганного ветра в 40 миллионов рублей. Средства будут израсходованы на восстановление муниципальных учреждений и нужды районов региона, пострадавших от стихии. Ранее заместитель губернатора по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству ИгорьМалякин заявил, что регион компенсирует потери не только районам, но и людям, чьи дома не были застрахованы.