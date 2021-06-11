Пострадавшим от урагана в Костромской области начали выплачивать деньги
Кострома, 11 июня, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Костромской области страховые компании начали выплачивать компенсации гражданам, чьё имущество пострадало от урагана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
На данный момент страховщиками поступило 390 заявлений о возмещении ущерба. По 166 случаям выплаты уже произведены, их сумма составила более 2,4 млн рублей.
Как ранее писало ИА REGNUM, власти региона оценили сумму ущерба от ураганного ветра в 40 миллионов рублей. Средства будут израсходованы на восстановление муниципальных учреждений и нужды районов региона, пострадавших от стихии. Ранее заместитель губернатора по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству ИгорьМалякин заявил, что регион компенсирует потери не только районам, но и людям, чьи дома не были застрахованы.
Справка: 15 мая из-за урагана без света остались сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области. Ситуация с непогодой повторилась вечером 19 мая и 21 мая. Восстановить электроснабжение всех районов энергетики смогли вечером 21 мая. Кроме порывов на электросетях пострадали жилые здания, больницы, школы и детские сады. Сильный ветер повалил около 2 тысяч деревьев. В Кадыйском районе ураган уничтожил четыре кладбища. Полностью очистить захоронения от поваленных деревьев пока не удалось.