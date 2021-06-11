Москва, , 12:14 — REGNUM Москва поддерживает дипломатические контакты и прилагает усилия для того, чтобы разрешить ситуацию по поводу назначения нового верховного представителя по Боснии и Герцеговине в обход СБ ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 10 июня.

Захарова напомнила, что ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции, в ходе которого были затронуты и аспекты ситуации на Балканах.

«Российская сторона и непосредственно министр иностранных дел Сергей Лавров отметили назревшую необходимость закрытия аппарата верховного представителя в БиГ и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения», — сообщила Захарова.

Она добавила, что попытки назначения нового верховного представителя в отсутствии консенсуса между самими боснийскими странами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации в БиГ.

Напомним, что 27 мая австрийский дипломат Валентин Инцко, занимавший должность верховного представителя по БиГ 12 лет, подал в отставку, а на его место был назначен немецкий политик Кристиан Шмидт. Вся эта процедура была проведена на заседании Совета по выполнению мира в БиГ. Кандидатура нового верховного представителя не выносилась на голосование в СБ ООН.