Ташкент, 11 июня 2021, 12:13 — REGNUM Использование канцелярских принадлежностей всемирно известных брендов необходимо для организации мероприятий высокого уровня, сообщили в министерстве обороны Узбекистана.
«Принадлежности, используемые официальными лицами на международных мероприятиях, должны быть достойны международного престижа», — сообщили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что на информационном портале корпоративных закупок было размещено соответствующее объявление для изучения предложений предпринимателей.
Отмечается, что ручки будут закупаться за счет внебюджетных средств министерства обороны. Стартовая стоимость одной ручки составляет 15 млн сумов ($1419).