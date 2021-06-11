11 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Лучший подход начинается с признания основных интересов России в Арктике и направлен на достижение взаимного согласия. Самым большим препятствием для выработки нового курса будет не Москва, а внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Если президент Байден сможет противостоять разжиганию угроз, он всё равно сможет добиться конкурентного сосуществования с Россией в Арктике.

Максим Исаев, , 12:50 — REGNUM Марк Твен однажды сказал, что «история никогда не повторяется, но она часто рифмуется». Подобно тому, как США и Россия столкнулись из-за включения стран Восточной Европы в НАТО, теперь обе стороны должны как-то учитывать политические и военные посягательства друг друга в Арктике. Запланированная на ближайшие дни встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве создает ощущение геополитического дежавю. Тем не менее еще не поздно отойти от грани новой ненужной конфронтации, на этот раз в Арктике, пишет Келли Гриеко в статье, вышедшей 11 июня в Responsible Statecraft.

Российские военные в Арктике Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо того, чтобы повторять стратегические ошибки прошлого, Вашингтону следует проводить более прагматичную внешнюю политику по отношению к России, стремясь к конкурентному сосуществованию, а не к военному господству на Крайнем Севере. К счастью, этот саммит, проводимый в связи с переходом России на двухлетнее ротационное председательство в Арктическом совете, представляет для администрации Байдена стратегическую возможность.

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Однако спустя почти шесть месяцев после своего избрания президент Байден, похоже, намерен превратить без того плохую ситуацию в наихудшую из возможных. Так, он во время интервью согласился с ведущим в том, что Путин — «убийца», и упрекнул Кремль за то, как тот обращается с известным оппозиционером Алексеем Навальным, одновременно вводя ряд новых санкций против Москвы.

Администрация Байдена также повысила ставки в Арктике, объявив о совместных с Канадой планах модернизировать арктическую систему предупреждения о ракетном нападении, впервые развернув бомбардировщики B-1 Lancer в Норвегии и заключив пересмотренное соглашение с Осло, в рамках которого США смогут строить свои военные объекты на трех норвежских аэродромах и военно-морской базе. В 2022 году военные США намерены провести в Норвегии вместе с другими военнослужащими НАТО крупнейшие военные учения за Полярным кругом со времен окончания Холодной войны.

Бомбардировщик B-1 Lancer US Air Force

Главной наградой американского руководства за всю эту его военную деятельность, по крайней мере, до сих пор были яркие слова Путина. В частности, российский лидер пообещал «выбить всем зубы», если США и их союзники осмелятся оспорить территориальные претензии России. Точно так же, как нетерпимым для России было бы включение в НАТО Грузии и Украины и подтолкнуло бы Москву к использованию ею силы для предотвращения их присоединения к блоку, российское руководство чувствительно к военной деятельности США в Арктике вблизи ее северной границы.

Если учесть, что территория страны охватывает более половины мирового арктического побережья, что ее экономика зависит от новых проектов по добыче ресурсов, а также то, что большая часть ядерных средств второго удара Москвы базируется в этом регионе, Россия имеет серьезные интересы национальной безопасности в Арктике. Таким образом, наращивание военной мощи России по мере таяния морского льда не должно вызывать удивления. Кремль наглядно продемонстрировал своим военным и политическим вмешательством в Восточной Европе, что он будет сопротивляться тому, что он считает ненужными и провокационными посягательствами Запада вблизи своих границ. Арктика ничем не отличается, как недавно подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышим нытье о том, что Россия расширяет свою военную деятельность в Арктике, — сказал он. — Но все знают, что это наша территория, наша земля».

Министр иностранных дел Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На фоне обострения напряженности в мае Арктический совет возглавила Россия. Основанный в 1996 году, этот орган стал ведущим межправительственным форумом для решения вопросов защиты окружающей среды и устойчивого развития в регионе. В состав совета входят все восемь арктических стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) и постоянные участники из различных коренных народов, а также 13 неарктических государств-наблюдателей, в первую очередь Китай.

В качестве председателя Арктического совета Россия несет ответственность за проведение встреч на уровне министров и обычно определяет приоритеты совета на протяжении всего срока его полномочий, хотя и с учетом ограничений, связанных с процессом принятия решений на основе консенсуса. Приоритеты России при ее председательстве, как и в случае с ее предшественниками, включают устойчивое развитие, защиту окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета.

Вашингтону следует воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми повесткой дня председательства России, для взаимодействия и сотрудничества с Москвой по этим вопросам, особенно по изменению климата. В Арктической стратегии России до 2020 года признается воздействие изменения климата на окружающую среду в регионе и содержится обязательство защищать окружающую среду Арктики.

Точно так же администрация Байдена вновь обратила внимание на изменение климата и дипломатию. Совместные действия по борьбе с изменением климата могут помочь укрепить взаимопонимание и заложить основу для будущего взаимодействия по более чувствительным вопросам. И включение президентом Байденом Путина в виртуальный саммит по климату в Белом доме, и контакты посланника по изменению климата Джона Керри со своими российскими коллегами подчеркивают намерение американской администрации продолжать сотрудничество с Россией в области климата. Найти общий язык с Путиным — это путь вперед, и президенту Байдену будет полезно продолжить свою внешнюю политику по отношению к России в этом направлении.

Президент России Владимир Путин на Саммите по вопросам климата Kremlin.ru

Однако одного лишь климатического сотрудничества в конечном итоге будет недостаточно, чтобы убедить Путина пересмотреть свою давнюю оценку того, что Запад представляет собой военную опасность для его страны. Изменение траектории американо-российских отношений потребует фундаментальной переориентации внешней политики США на конкурентное сосуществование.

По сути, этот более взвешенный подход к отношениям требует от США уважения основных интересов национальной безопасности России. Как это может выглядеть в Арктике? Вашингтону следует попытаться заключить сделку. Администрация Байдена уступит расширенную роль США и НАТО в Арктике, развеяв опасения России по поводу враждебного окружения. В ответ Кремль согласится на некоторые разумные ограничения своих возможностей проецирования силы в Арктике и откажется от своих претензий на международные воды Северного морского пути. Такая сделка не устранила бы соперничество между США и Россией, но помогла бы с ним справиться.

Пока президент Байден готовится к своей первой встрече на высшем уровне с российским лидером, он не должен упускать возможность вывести американо-российские отношения на новый курс. На встрече с Путиным он должен принять призыв России к возобновлению военных переговоров на высоком уровне по Арктике. Официальная сфера компетенции Арктического совета, прописанная в Оттавской декларации, прямо исключает вопросы военной безопасности. В результате были созданы альтернативные форумы для обсуждения военных вопросов, в первую очередь Круглый стол Арктических сил безопасности и встречи начальников штабов обороны Арктики по планированию.

Учения вооруженных сил России в Арктике Mil.ru

Однако после приостановки военного сотрудничества с Россией в 2014 году в арктических государствах так и не было сформировано многостороннего механизма военного диалога. Возобновление работы этих форумов укрепит доверие, повысит прозрачность и будет способствовать тому, что доцент Военно-морского колледжа США Лайл Голдштейн называет «спиралями сотрудничества». Одним из несомненных уроков Холодной войны было то, что открытие стратегического диалога и установление военных правил поведения делало противостояние более безопасным для обеих сторон, чтобы избежать непреднамеренного военного конфликта.

Тем не менее на встрече министров иностранных дел Арктического совета в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен категорически отверг предложение своего российского коллеги возобновить военные переговоры по Арктике. Это была стратегическая ошибка. Россия отчаянно хочет, чтобы Запад признал и уважал ее как великую державу. Он также рассматривает свое председательство в совете как возможность для признания статуса и поэтому стремится сделать свое пребывание у руля большим успехом. Президенту Байдену следует использовать озабоченность по поводу признания статуса России для продвижения интересов США в его предстоящей встрече с Путиным.

Лучший подход начинается с признания основных интересов России в Арктике и направлен на достижение взаимного согласия. Самым большим препятствием для выработки нового курса будет не Москва, а внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Если президент Байден сможет противостоять разжиганию угроз, он всё равно сможет добиться конкурентного сосуществования с Россией в Арктике.