Ереван, , 12:05 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян посетил российское посольство в Ереване и поздравил его сотрудников, а также весь народ РФ, с государственным праздником — Днем России. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба армянского лидера.

«Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что во время этого посещения армянский президент обменялся с послом России мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что Россия является для Армении «партнёром номер один» в области безопасности.