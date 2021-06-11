Ярославль, 11 июня, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В лечебные учреждения Ярославской области по данным на 11 июня 2021 года госпитализирован 671 пациент с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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За последние полтора месяца заполняемость коек для больных с коронавирусом выросла. На 30 апреля 2021 года в больницах региона лечили 415 пациентов с симптомами COVID-19. Таким образом, сейчас заполнено на 256 коек больше, чем к началу мая. Для сравнения, год назад 11 июня 2020 года в лечебных учреждениях области от COVID-19 лечились 824 ярославца.

За последнюю неделю в Ярославской области коронавирусная инфекция была выявлена у 553 человек, за этот же период выздоровели 483 человека. За последние две недели по данным регионального оперштаба подтверждена смерть от коронавирусной инфекции 39 ярославцев.