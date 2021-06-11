Пекин, , 11:59 — REGNUM Официальные торговые консультации между Соединёнными Штатами и Тайванем неприемлемы, так как нарушают принцип «одного Китая». Об этом на регулярном брифинге 11 июня заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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Он подчеркнул, что Пекин категорически против того, чтобы страны, установившие с Китаем дипломатические отношения, заключали какие-либо соглашения с Тайванем. По его словам, это нарушает суверенитет КНР.

«Мы придерживаемся чёткой и однозначной позиции по тайваньскому вопросу и решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем», — заявил дипломат.

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Он добавил, что китайские власти настаивают на том, чтобы американская сторона придерживалась принципа «одного Китая» и прекратила поддерживать официальные контакты с Тайбэем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь предостерёг Тайвань от военного сближения с США, заявив, что подобные попытки Тайваня обособиться от КНР не дадут желаемого результата и грозят обернуться катастрофическими последствиями.