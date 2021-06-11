Варшава, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что в настоящее время «не видит возможностей для достижения консенсуса по вопросу вступления Украины и Грузии в НАТО». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Украина и Грузия могут ожидать поддержку стран НАТО, если столкнутся с серьезной угрозой военного вмешательства. Но это совсем не означает перспективу их скорого членства в НАТО. На этом пути очень много проблем», — сообщил Рау.

По словам дипломата, «Польша активно выступает за перспективу членства в Североатлантическом альянсе таких стран, как Украина или Грузия, но эта инициатива часто не встречает поддержку в странах Западной Европы».

Кроме того, министр Збигнев Рау также отметил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон уже после саммита Байден — Путин является «очень хорошим решением». «Правда, порядок этих встреч, несомненно, неуместен. Сперва надо было встретиться с Зеленским, а уже потом с Путиным», — добавил он.