Пномпень, , 11:55 — REGNUM Соединенные Штаты вернули Камбодже 27 предметов старины, в том числе индуистские и буддийские статуи, сообщает Antara.

Предметы старины, стоимостью около $3,8 млн, были возвращены после многих лет работы нью-йоркских следователей по обнаружению контрабандных артефактов.

В общей сложности 400 реликвий были возвращены в 10 стран после расследования, проведенного управлением по торговле древностями и службой национальной безопасности США.

Власти США ранее также вернули Таиланду две каменные резные фигурки весом 680 кг.