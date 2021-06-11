Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM Отбывающего срок бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева обвинили в покушении на убийство. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский журналистам.

По словам защитника, следователи будут ходатайствовать об аресте Контеева по новому обвинению. Для этого осуждённого и этапировали в Екатеринбург, уверен Колосовский.

Бывшего вице-мэра обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова, передаёт «Коммерсант». Контеев уже осуждён за подстрекательство к убийствам, получение взятки и вымогательство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи допросили дочь Контеева.

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