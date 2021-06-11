11 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Никол Пашинян предложил Ильхаму Алиеву своего сына в обмен на всех пленных армян

Надир Керимов, , 12:33 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву взять (в плен? в заложники?) его сына Ашота Пашиняна в обмен на всех армян, которые по-прежнему находятся в плену. Такое заявление глава кабмина сделал, отвечая на слова бывшего президента республики Сержа Саргсяна, который предложил ему обменять своего сына на 20−25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что это заявление не является эмоциональным и назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут «заработать на этом несколько тысяч долларов». «Вашему корыту это будет как раз к месту», — добавил и. о. премьера. Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».

Как отреагировали на это предложение последователи социальных сетей Азербайджана?

Тогрул Менгюхан комментирует высказывание азербайджанского политолога Ниджата Гаджиева: «Зачем Азербайджану сын Пашиняна, если он ни в чем не виноват? Баку удерживает диверсантов, отказавшихся сложить оружие после окончания войны. Первую группу армянских военных в Гадрутском районе пленили в декабре, через месяц после подписания ноябрьского заявления. Времени было достаточно, но они не покинули местность и напали на мирных жителей, устанавливавших вышки сотовой связи».

@Togrul_Menguhan: «Почему не виноват? Он незаконно пересек границы Азербайджана, но от его пленения толку мало. Нам бы крупную партию армянских террористов еще с первой войны, которые убивали наших азербайджанцев в Карабахе».

Никол Пашинян с сыном Ашотом © facebook @nikol.pashinyan

Пользователь под ником Nikname говорит:

@Niknameeeeee: «Сказав это слово, он хочет набрать голоса перед выборами в своей стране».

Пользователь Джавид поддержал:

@Javid: «Он движется в своем собственном мире предвыборных рейтингов. Это политическое нарушение, а не маневр».

Пользователь Facebook Сулейман Эхмедов, присоединяясь к вышесказанному:

Suleyman Ehmedov: «Пашинян из кожи вон лезет перед выборами, чтобы народ мог его снова поддержать и проголосовать на выборах президента. Но нас не интересует, кого изберут президентом, главное, чтобы они были умными и не делали еще какие-то неправильные шаги, иначе мы за себя не ручаемся».

Ельчин Мирзаев и Маис Гаджибабаев усмехаются:

@ElchinMirzayev: «Скажите уже кто-нибудь ему, что он не Сталин».

Mayis Hacibabayev: «Раньше отдавали дочерей и покупали землю, нынче отдают сыновей и отдают земли. Отлично!».

Пользователи в Facebook критикуют такое высказывание президента:

Mehmet Ali: «Это ужасно! Разве можно торговаться людьми? Человек не примет ничего подобного».

Серж Саргсян Kremlin.ru

Vüsalə Ağabalayeva: «Он, как и нехороший политик, так и нехороший отец. Когда человек готов отдать жизнь за своего ребенка, он отдаёт сына за это кресло. Позор вам».

Змий Стрелецкий: «Не пристало такому рангу, как премьер-министру, делать такие дешёвые ходы, заведомо понимая, что это НЕ-РЕ-АЛЬ-НО!!!».

Пользователь Facebook Айдын Гаджиев так обозначил свое мнение:

Айдын Гаджиев: «Он снова говорит ерунду. Я не знаю еще такого второго лидера страны, как этот человек. Пусть представит карту заминированных районов, нам его сын не нужен».

Читатель телеграм-канала «Бакинский бульвар» под ником Афак пишет:

@Afaq: «Саркисян если так переживает за диверсантов, пусть он себя предложит Азербайджану, а не сына Пашиняна!».