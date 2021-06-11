Санкт-Петербург, 11 июня, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» на внутреннем кольце кольцевой автомобильной дороге в районе «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. От удара грузовой автомобиль опрокинулся на бок, на месте происшествия образовалась многокилометровая пробка. Об этом 11 июня ИА REGNUM сообщили в дежурной части ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа «ВК» «ДТП и ЧП в СПб» Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» на КАД в Петербурге

ДТП легкового автомобиля и «Газель» произошло около 9:40 11 июня на внутреннем кольце КАД в районе «Мега Дыбенко».

«В результате происшествия в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии был госпитализирован 49-летний мужчина», — рассказали в ДЧ.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», на 51 км внутреннего кольца КАД столкнулись двигавшиеся в попутном направлении три легковых автомобиля, в том числе «Газель», которая впоследствии опрокинулась.

«В связи с тем, что поврежденными машинами заняты переходно-скоростная полоса, вторая и третья полосы, на участке образовался затор протяженностью 4 км. Пострадавших двое», — уточнили в пресс-службе.