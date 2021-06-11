Берн, , 11:43 — REGNUM В связи с запланированным саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, который состоится 16 июня в Женеве, правительство Швейцарии вводит частичное ограничение на использование воздушного пространства страны. Об этом сообщили в Федеральном совете (правительстве) Швейцарии.

Такое решение принято в «целях обеспечения надлежащей безопасности». Так, полёты над дворцом Наций в Женеве ограничат с 8:00 (9:00 мск) 15 июня до 17:00 (18:00 мск) 17 июня. Эти ограничения не затронут коммерческие рейсы в международный аэропорт Женевы и из него.

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Отмечается, что за соблюдением ограничений будут следить швейцарские ВВС.

«Поскольку это международный саммит высокого уровня, такая мера необходима для обеспечения безопасности во время мероприятия, — пояснили в правительстве. — Швейцария обязана обеспечить защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным правом, таких как главы американских и российских государств».

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы Белого дома. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.