11 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Марш в поддержку традиционной семьи, который прошел в Литве 15 мая 2021 года и который остался почти не замеченным в крупных российских СМИ, наводит на размышления.

Ярас Валюкенас, , 12:51 — REGNUM Марш в поддержку традиционной семьи, который прошел в Литве 15 мая 2021 года и который остался почти не замеченным в крупных российских СМИ, наводит на размышления. Хочу напомнить, что очередной марш под такими же лозунгами, который был запланирован на середину июня, запрещен властями. Мэрия Вильнюса не выдала разрешение на повторение общественной акции, направленной на защиту традиционных ценностей.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти не ожидали такой активности общества. По официальным данным, в марше 15 мая приняли участие до 40 тысяч человек, хотя эта цифра, судя по комментариям в соцсетях, распространяемым там же видео и фотографиям, явно занижена. Акция вызвала поддержку огромной аудитории в интернете и привела в замешательство литовские правящие круги, которые в большинстве своем не разделяют взгляды своего народа, ориентируясь на некие «общие европейские ценности».

По мнению манифестантов, запрет нового марша противоречит конституции Литовской Республики, которую принимали путем всенародного референдума. В свою очередь, известный политик из «Союза Отечества» Раса Юкнявичене назвала участников этой манифестации «врагами Литвы» и «агентами Москвы». Патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис охарактеризовал защитников традиционных взглядов на семью как «людей с явными психологическими проблемами».

Раса Юнкявичtне Kmu.gov.ua

Хочу акцентировать внимание читателей на одном важном моменте: в требованиях митингующих кроме всего прочего значится защита права ребенка на идентичность на основе биологического пола. Это требование, как считают в так называемом «цивилизованном обществе», противоречит некой «свободе выбора человека». Неудивительно, что литовская власть посчитала эти требования народа политическими, но у многих простых людей этот факт вызвал недоумение. А удивляться тут нечему: уничтожение семьи и является одним из направлений политики Европейского союза. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что разрешение не выдано, поскольку это «политический фестиваль», а его участники, как показало первое мероприятие, «не соблюдают требования карантина».

Политолог университета им. Витаутаса Великого Андрюс Шварплис высказал мнение, которое более точно отражает реальность:

«Если говорить прямо, большая часть членов общества не одобряет такое радикальное, быстрое навязывание западных ценностей, трансформацию института брака. Это социальный факт, мы должны с этим считаться, нравится нам марш или нет, но мы должны это понимать».

Понятно, что, несмотря на такую очевидную позицию большинства граждан Литвы, власть не намерена останавливать процесс разрушения семьи. В ход пойдет шантаж, обвинения организаторов акции в «связях с Кремлем» и многое другое. В конце концов, пойдут по пути известного всем рецепта приготовления в пищу лягушки, разлагая общество на медленном огне. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уже ясно намекает, что, если народ хочет хорошо жить и получать дотации из фондов Евросоюза, он, народ, будет обязан принять условия Брюсселя. В обществе потребителей обмен нравственных ценностей на обещанные тридцать серебренников рано или поздно все равно сработает, просто в этом деле не надо спешить, считают некоторые политики, и не только в Литве.

Ингрида Шимоните Rokasdarulis

Существует, однако, другое мнение, которое дает надежду на будущее. Сторонники марша, в частности, лидер оппозиционной партии «Союз крестьян и зеленых» Рамунас Карбаускис, депутаты Европейского парламента поляк Вальдемар Томашевский и русский Виктор Успасских, выразили свою поддержку участникам акции.

Рамунас Карбаускис «Литва никогда не позволит меньшинствам крайних взглядов навязать всему обществу неприемлемый образ жизни, отказаться от народных традиций, ценностей, от христианской морали и простого человеческого счастья в семье».

Антанас Кандротас и Витольда Рачкова «Методами идеологической войны в Литве парламентарии и правительство проводят агрессивную гендерную пропаганду. Правящее большинство готовит законы, противоречащие взглядам католиков и православных. Неслучайно иерархи разных конфессий встали в один ряд с защитниками браков между мужчинами и женщинами, ибо браки заключаются на небесах, а не в гей-клубах между представителями одного пола».

Основой марша, который прошел в Литве 15 мая, является общее мировоззрение большей части населения республики. Более того, это мировоззрение остается единым для большинства думающих людей на всей территории нашей некогда единой страны — СССР. Литовский народ, и это надо хорошо понимать, встаёт на защиту не только своих национальных ценностей, он вышел на защиту наших общих традиционных ценностей, и пока, судя по реакции на это событие за рубежом, в том числе в России, остаётся без ясно выраженной поддержки. А без поддержки извне, в первую очередь со стороны российского общества, эта инициатива литовского народа будет оболгана и растоптана.

Ни для кого в Литве уже не является секретом, что нынешняя литовская партия консерваторов стремится получить тотальную власть над всеми структурами государства. На пост президента претендует внук идеологического лидера консерваторов Витаутаса Ландсбергиса. Все они прекрасно понимают, что, если общество сможет объединиться под любой консолидирующей народ идеей, их постигнет идеологическая катастрофа и их планы осуществлены не будут.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

Кстати говоря, эта опасность грозит не только литовским консерваторам. Опасность грозит всей мировой либеральной системе, которая все больше обретает преступные черты. Возможно, этим и объясняется молчание мировых СМИ, в том числе и российских, в освещении прошедших в Литве событий.

Все это невольно наводит на мысль о неком мировом заговоре, целью которого является уничтожение такого понятия, как государственность, в принципе. Процесс разложения общества начался не сейчас, на постсоветском пространстве он продолжается со времен перестройки. И в Европе он начался примерно в это же время с отказа от христианства.

«Христианство как стандарт, как норма ушло, и, видимо, ушло навсегда», — заявил в ООН профессор Стивен Булливант, комментируя результаты опроса, указывающие на массовое неприятие христианства среди европейской молодежи.

Сегодня происходит умышленное размытие в сознании человека границ между добром и злом, между мужчиной и женщиной; уничтожается институт семьи. То, что совсем недавно казалось естественным, рушится с потрясающей скоростью и опрокидывает в первую очередь человека, изменяя его отношение к рождению и смерти, разрушая семью во всех ее смыслах. Вековые убеждения, незыблемые еще тридцать лет тому назад, мораль, обычаи, согласие, любовь — всё рушится. Мы не имеем права взирать на это покорно — с этим необходимо бороться!