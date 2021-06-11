Кишинёв, , 11:49 — REGNUM Многие жители Молдавии не понимают, почему будущее страны на выборах должны решать граждане, живущие за рубежом. Об этом 11 июня заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Политик в течение последних недель встречается с избирателями в разных регионах республики. Он прокомментировал споры о том, сколько избирательных участков на досрочных выборах в парламент Молдавии нужно организовать за границей.

«Люди чётко сказали: господин Додон, почему за нас должны решать те, кто находится не в стране. Я не говорю, что согласен с ними или не согласен. Но такие вопросы задают на каждой встрече», — сказал экс-президент.

Додон подчеркнул, что вопрос о количестве избирательных участков за рубежом находится в компетенции членов Центральной избирательной комиссии Молдавии. Но он призвал к справедливому подходу для всех молдавских граждан, проживающих за границей.

«Если мы хотим быть честными и обеспечить право голоса, то обеспечим его в равной степени и на западе, и Приднестровье и в России», — заявил лидер «социалистов».

Напомним, решение ЦИК Молдавии оставить на парламентских выборах 139 избирательных участков за рубежом, как на прошедших президентских выборах, раскритиковала президент республики Майя Санду и члены правых партий. От Центризбиркома потребовали, чтобы этот показатель был не ниже 190.

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