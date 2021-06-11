Пекин, , 11:31 — REGNUM Публикация Великобританией доклада о правах человека в Гонконге решительно осуждается Китаем, который считает этот факт грубым нарушением норм международных отношений. Об этом 11 июня говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства КНР в Лондоне.

«Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезное нарушение основных норм международных отношений. В связи с этим Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест, а также делает серьезное представление британской стороне», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что после того, как Великобритания возвратила Гонконг Китаю, она лишилась суверенных, административных и наблюдательных прав в этом специальном административном районе КНР.

«Китайское правительство управляет Гонконгом в соответствии с Конституцией Китая и Основным законом Гонконга, а не на основе совместной китайско-британской декларации», — уточняется в сообщении.

Отметим, 10 июня правительство Великобритании опубликовало доклад о правах человека в Гонконге, в котором также содержится критика принятого властями Китая закона о национальной безопасности этого специального административного района страны.