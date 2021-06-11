Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил верительные грамоты послов Японии, Индии, Камбоджи и Шри-Ланки, сообщили 11 июня в пресс-службе казахстанского лидера.

Обращаясь к послу Японии Джун Ямада, глава государства отметил, что Токио остается ключевым партнером в политической, торговой и инвестиционной сферах. Токаев назвал Японию образцом в области технологий, образования и социальной справедливости.

Президент также отметил роль Индии в качестве динамичного экономического центра и важного глобального игрока. Токаев добавил, что планирует посетить Дели после нормализации ситуации с коронавирусом.

Казахстанский лидер добавил, что видит большой потенциал для развития сотрудничества с Камбоджой и Шри-Ланкой.