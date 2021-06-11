В костромском театре кукол уволился директор
Кострома, 11 июня, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Директор Костромского областного театра кукол Александр Усердин и заведующая литературно-драматургической частью Ирина Пекарская написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом Пекарская сообщила на личной странице в Facebook.
Александр Усердин возглавил театр в мае 2019 года. Он планировал сделать учреждение местом для семейного отдыха и площадкой для общения людей разных возрастов. В театре обновили репертуар, начали проводить творческие вечера, читки пьес, приглашать специалистов из других регионов.
Учредителем Костромского областного театра кукол является департамент культуры региона. В октябре 2020 года его возглавила МаринаНазина. Ранее эту должность занимала супруга мэра Костромы Елена Журина.