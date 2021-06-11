Кострома, 11 июня, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Директор Костромского областного театра кукол Александр Усердин и заведующая литературно-драматургической частью Ирина Пекарская написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом Пекарская сообщила на личной странице в Facebook.

Кукольный театр в Костроме

«Ну вот и всё. В Костромском театре кукол открылись ещё две вакансии - директора и заведующего литературно-драматургической части. Нам, покинувшим эти посты, вероятно, пора идти дальше. Театр хочет, чтобы было как раньше. Он не хочет спектакли для взрослых, не хочет творческие проекты, не хочет читки. Что ж, для этого мы не нужны»

Александр Усердин возглавил театр в мае 2019 года. Он планировал сделать учреждение местом для семейного отдыха и площадкой для общения людей разных возрастов. В театре обновили репертуар, начали проводить творческие вечера, читки пьес, приглашать специалистов из других регионов.

Учредителем Костромского областного театра кукол является департамент культуры региона. В октябре 2020 года его возглавила МаринаНазина. Ранее эту должность занимала супруга мэра Костромы Елена Журина.