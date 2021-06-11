Ярославль, 11 июня, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Вратарь ярославского «Шинника» Дмитрий Яшин объявил о прощании с футболом и при этом обвинил политиков в нынешнем положении клуба, покинувшего Футбольную национальную лигу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Shinnik.com «Шинник» прощается с Дмитрием Яшиным

Накануне «Шинник» сообщил, что не будет продлевать контракт с Дмитрием Яшиным. Футболист не скрывает, что для него решение клуба было неожиданностью. В ответ голкипер, отыгравший в Ярославле 8 сезонов, опубликовал пост-прощание в социальных сетях.

«Дорогие друзья, рано или поздно наступает момент, когда нужно расстаться с прошлым, каким бы хорошим оно не было, и идти вперед. Я никогда не заблуждался по поводу того, что всё забывается. Посмотрите на олимпийцев, каждый год на пьедестале новые имена (яркий пример фигуристы), все развивается с космической скоростью. Признаюсь честно, мой уход был неожиданным, даже для меня. Я считаю и всегда буду так думать, что спорт должен быть аполитичен, НА ВСЕХ УРОВНЯХ. Очень печально, когда в спорт вмешиваются политики, на примере ФК «Шинник», мы видим, к чему это приводит», — пишет Дмитрий Яшин на своей странице в фейсбуке.

В конце мая завершился чемпионат Футбольной национальной лиги, по итогам которого «Шинник» занял последнее место и впервые за 50 лет своей советской и российской истории вылетел во второй дивизион. Яшин нашел в проблемах клуба политическую составляющую.

«Спортсмены становятся пешками в амбициозных играх неумелых политиков. Утрачивается главный спортивный принцип «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ». Но я верю в лучшее, что время обязательно расставит всё на свои места. И наши добрые дела отзовутся в сердцах будущего поколения. Надеюсь, что в Ярославле меня будут вспоминать добрым словом. Спасибо огромное работникам клуба за ваш труд и терпение. Нашим болельщикам и всем любителям футбола за то, что верили, поддерживали и помогали нам в трудные времена. Ярославль точно останется в моем сердце надолго, именно тем, что здесь я повстречал много удивительных, потрясающих, уникальных людей. Готовых открывать своё сердце навстречу добрым делам. На этом жизнь не останавливается! Впереди меня ждёт новый интересный вызов, я бы даже сказал уникальный», — завершает свой пост Дмитрий Яшин.

При этом футболист сказал, что не собирается покидать Ярославль и продолжит работать именно здесь.