Брюссель, , 11:25 — REGNUM Украина на предстоящем 14 июня саммите НАТО в Брюсселе не получит Плана действий для членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. Этот вопрос не входит в программу мероприятия. Об этом заявил дипломатический источник ТАСС в представительстве при НАТО одной из европейских стран.

Читайте также: Климкин нашёл причину непринятия Украины в НАТО

«Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», — подчеркнул собеседник.

Он напомнил о принципе Североатлантического альянса, согласно которому нападение на одного из членов НАТО автоматически рассматривается как агрессия против всех союзников. Поэтому, отметил источник, Украина и Грузия не получат сколько-нибудь реальной возможности вступить в НАТО до тех пор, пока не разрешат все свои территориальные конфликты.

Ранее по теме: Путин рассказал, почему вхождение Украины в НАТО недопустимо

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди стран НАТО нет общего мнения относительно предоставления Украине плана действий по членству в альянсе.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина владеет всеми необходимыми инструментами для реализации планов по вступлению в Североатлантический альянс. Вместе с тем он отметил, что это относится к членству в организации «в будущем». Блинкен также добавил, что США поддерживают Киев в этом процессе.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред РФ рассказал об отношении ЕС к членству Украины в НАТО