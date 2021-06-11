Нальчик, 11 июня, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Нальчике завершился первый тур межрегионального турнира по настольному теннису среди юношей и девушек «Шаг в будущее-СКФО». Спортсмены определили сильнейших в личных и командных соревнованиях.

Пресс-служба УГМК

Проведение турнира стало возможным благодаря программе развития настольного тенниса в городах присутствия организаций УГМК. В настоящее время программа работает в пяти субъектах Российской Федерации. Северо-Кавказский федеральный округ — новая точка на нашей теннисной карте.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству, настольный теннис и УГМК продолжают объединять всю Россию. Турниру «Шаг в будущее» уже шесть лет, и здорово, что теперь к нам присоединились и спортсмены СКФО. Для юных теннисистов это отличная возможность набраться соревновательного опыта и набрать очки в зачёт российского рейтинга, так как этот турнир включен в календарь ФНТР», — прокомментировал соревнования директор КНТ УГМК Дмитрий Балаченков.

Турнир «Шаг в будущее» стал действительно первым шагом на пути дальнейшего сотрудничества в развитии настольного тенниса от Уральских гор до Кавказа. Чтобы принять участие в данных соревнованиях, спортсмены проходили отборочный этап в своих регионах. В итоге на первый тур приехали теннисисты из Ставропольского края, Дагестана, Северной Осетии, а также хозяева турнира — спортсмены Кабардино-Балкарии.

Первое место в командном турнире у девушек заняли теннисистки Кабардино-Балкарии, у юношей золото выиграла сборная Ставропольского края. В одиночном разряде первенствовали Анастасия Котова из Нальчика и Магомедшапи Зайнутдинов из Махачкалы.

В награждении принял участие заместитель председателя парламента Кабардино-Балкарской Республики, олимпийский чемпион 2000 года по греко-римской борьбе Мурат Карданов: «УГМК сегодня является примером в развитии настольного тенниса, и я бы хотел поблагодарить Уральскую горно-металлургическую компанию и Клуб настольного тенниса за такое совместное сотрудничество. Результаты не заставят себя долго ждать, и то, что мы уже собрались здесь и провели этот первый тур — отличное тому доказательство».

Впереди ещё три тура, которые пройдут на территории Кабардино-Балкарской Республики. Планируется, что в следующем году соревнования состоятся и в Карачаево-Черкесии, где находится предприятие УГМК АО «Урупский ГОК».