Минск, , 11:20 — REGNUM В Минске суд приговорил четверых местных жителей к пяти годам колонии за приготовление к участию в беспорядках в августе 2020 года, сообщает 11 июня БелТА.

Суд установил, что с 9 по 12 августа прошлого года подсудимые приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами.

После они перевезли указанные предметы к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий. Вскоре их задержали правоохранители.

«Каждому обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщает БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, более 400 человек в Белоруссии осуждены по уголовным делам, которые связаны с участием в незаконных акциях.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии будут в той или иной мере продолжаться, а потому представителям силовых ведомств республики необходимо приготовиться к любым проявлениям деструктивной деятельности.

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