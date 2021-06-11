Варшава, , 11:28 — REGNUM Решение президента США Джо Байдена об отказе от встреч с польским и украинским лидерами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, является ошибочным. Такое мнение 11 июня высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию «Речь Посполита».

«К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга», — сказал Рау.

Также глава МИД Польши подтвердил, что встречи Байдена с Дудой перед переговорами с Путиным не запланировано.

Кроме того, он рассказал, что Польша добивалась во время проведения саммита НАТО в Варшаве в 2016 году присутствия на нем Украины в качестве специального гостя.

«На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным», — подчеркнул Рау.

«Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не «операции по сохранению лица». Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело со всем их каскадом. И всех можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал, что польские власти расстроены тем обстоятельством, что президент США Джо Байден перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июня в Женеве, не встретится с польским коллегой Анджеем Дудой