Пенза, , 11:33 — REGNUM Досрочные выборы губернатора Пензенской области назначены на 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.

Старт избирательной кампании будет дан после официального опубликования данного документа. Областная избирательная комиссия приступает к подготовке выборов в соответствии с действующим законодательством, а политические партии готовятся к выдвижению своих кандидатов, пояснил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

ИА REGNUM напоминает, 22 марта был задержан теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Его обвинили в получении взяток от фармацевтических компаний за предоставление им неконкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов на закупку лекарств и медицинского оборудования в период пандемии.

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области сенатора от этого региона Олега Мельниченко.

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