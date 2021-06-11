Киев, , 11:18 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 11 июня, обсуждают инициативу президента Зеленского, который заключил сделку с ЕС «Green Deal», в рамках которой он намерен закрыть все украинские шахты.

Политолог Екатерина Селантьева отмечает, что Зеленский и его команда таким образом по сути решили добить украинскую промышленность, которая и без того находится в упадке. Конечным итогом сделки станет полный коллапс угольной отрасли, закрытие шахт, потеря сотен тысяч рабочих мест и падение экономики.

«А что же украинские шахтеры? Им уготована незавидная участь. Неизбежное закрытие шахт и истребление шахтеров как класса. Десятки тысяч семей останутся без источников дохода. Целые города и поселки придут в упадок. Закрытие шахт, бывших градообразующими предприятиями, опустошит казну городов и вынудит украинцев мигрировать. Как всегда, о людях в украинской власти никто не думает… Зависимая от Запада украинская власть по указке из Брюсселя пожертвовала национальными интересами и начала процесс уничтожения угольной отрасли, а вслед за ней и всей промышленности. С таким подходом лет через десять Украина окончательно станет аграрной страной», — анализирует ситуацию эксперт.

Она отмечает, что следуя сделке, Украина должна будет уничтожить свой горно-металлургический комплекс, при этом номинальный ВВП снизится на 12%, сократится потребление электроэнергии на 10,5%, выедут за рубеж 679 тыс. работников.

Селантьева подчеркивает, что хотя в рамках Green Deal предполагается выделить в 2021−2027 годах 100 млрд евро компенсаций, Украина на эти средства точно рассчитывать не может. Власти утверждают, что стране для «зеленого» перехода будет достаточно инвестиций на уровне 5% ВВП в год (6,7 млрд евро). Где взять такую сумму, учитывая, что иностранные инвестиции сокращаются второй год подряд, задается риторическим вопросом эксперт.

В завершение она констатирует, что Украина, сейчас несколько лет назад имевшая мощную угольную отрасль, сейчас закупает уголь извне — в 2020 году было импортировано этого сырья 17 млн т, за которые заплатили $1,7 млрд. Деньги, которые могли бы остаться на Украине, в итоге ушли России ($1 млрд), США ($480 млн), Казахстану ($126 млн).