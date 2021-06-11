Душанбе, , 11:09 — REGNUM Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев открыли школу и больницу, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

В рамках официального визита Мирзиёева в Душанбе состоялась церемония запуска социальных объектов. Школы в Самаркандской области Узбекистана построил Таджикистан, а больницу в Хатлонской области Таджикистана — Узбекистан.

Медицинский комплекс в Кубодиёнском районе Хатлонской области рассчитан на 250 коек и 7,5 тыс. пациентов в год. В больнице разместили отделения хирургии, урологии, педиатрии и других направлений.

Школа в Ургутском районе Самаркандской области рассчитана на 640 учащихся. Классы оснащены компьютерами и лабораторными приборами.