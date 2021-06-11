Варшава, , 11:10 — REGNUM Польские власти расстроены тем обстоятельством, что президент США Джо Байден перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июня в Женеве, не встретится с их польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом 11 июня рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию «Речь Посполита».

Как отметил глава польского МИД, говоря о намеченном на 14 июня саммите НАТО, «к сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга».

«Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом», — указал Рау.

Кроме того, он уточнил, что, будучи хозяином саммита НАТО в Варшаве в 2016 году, Польша пыталась добиться того, что на нем была специальным гостей Украина.

«На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным», — добавил глава МИД Польши.

«Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не «операции по сохранению лица». Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело со всем их каскадом. И всех можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно», — также заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Соединенные Штаты не обсуждали с Польшей вопрос отказа от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».