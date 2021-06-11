Берлин, , 11:02 — REGNUM Европейский союз и Соединённые Штаты должны возобновить полномасштабный альянс. Для этого как раз пришло время. Такое мнение высказал координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

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«Пришло время возобновить альянс между ЕС и США. Только так Запад справится с вызовами, исходящими от Китая и России», — призвал Бейер.

Он подчеркнул, что для ЕС важно воспользоваться первой заграничной поездкой президента США Джозефа Байдена по Европе.

«Мы должны выйти из режима сна в трансатлантических отношениях и сделать первый шаг к мощному углублению альянса между Европейским союзом и Соединенными Штатами на равноправной основе», — подчеркнул в статье для новостного портала t-online координатор германского правительства.

Он уверен, что «это единственный способ для Запада справиться с вызовами, исходящими от Китая и России».

Байер считает, что «идеальным было бы сотрудничество в области цифровых технологий и защиты климата».

«Тесное сотрудничество с Кремниевой долиной может помочь нам сократить отставание в технологической сфере», — пояснил координатор.

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Также он выступил за укрепление трансатлантических торговых отношений и призвал рассмотреть заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и США. Также, по словам Байера, Евросоюзу и США нужна единая стратегия в отношении КНР под девизом: «Сотрудничество там, где это возможно, конфронтация там, где это необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям, жители стран Евросоюза считают, что Соединённые Штаты не разделяют европейских ценностей и для стран Европы они являются скорее «союзником по необходимости», чем «партнёром с общими интересами и убеждениями».