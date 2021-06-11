Куала-Лумпур, , 10:56 — REGNUM Правительство Малайзии планирует продлить действие карантина в стране, поскольку суточный прирост случаев заражения коронавирусом превышает 4000, сообщает CNN Indonesia.

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Совет национальной безопасности Малайзии соберется 11 июня для обсуждения данного вопроса.

Власти Малайзии с самого начала знали, что двухнедельного карантина будет недостаточно.

Карантин был введен в Малайзии с 1 по 14 июня 2021 года.

В Малайзии выявили 639 562 случая заражения коронавирусом и 3684 случая смерти.

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