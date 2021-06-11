Ярославль, 11 июня, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предложила трем организациям заключить договоры на пассажирские перевозки, с 14 июля они будут перевозить пассажиров по 37 городским маршрутам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол открытого конкурса по организации перевозок.

City-yaroslavl.ru Автобусы «ПАТП-1»

АО «ПАТП-1» города Ярославля получит возможность осуществлять перевозки по 27 автобусным маршрутам, АО «Ярославское АТП» — по 4 маршрутам, индивидуальный предприниматель Андрей Воронин — по 6 маршрутам. По семи лотам открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок в Ярославле продолжается конкурентная борьба, победители по ним будут названы до 18 июня 2021 года.

При этом комиссия признала несоответствующим требованиям конкурсной документации заявки 3 перевозчиков — индивидуальных предпринимателей Марины Солодкиной, Валерия Казнина и Евгения Олехова. По трем лотам конкурса спор ведут индивидуальный предприниматель Хасьятулла Гирфанов и ООО «Гирфтранс», возглавляемый Хасьятуллой Гирфановым.