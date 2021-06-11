Рига, , 11:04 — REGNUM Дело о возможном шпионаже в пользу России депутата Сейма (однопалатного парламента) Латвии Яниса Адамсонса следует расследовать открыто и как можно быстрее. С таким заявлением председатель социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович выступил 11 июня.

По словам Урбановича, партия, которую представляет Адамсонс, хочет знать, не преследуют ли оппозиционного депутата за критику силовых структур. Также в «Согласии» хотят знать, почему за депутатом следили четыре года и «копили» преступные эпизоды без их пресечения.

Председатель партии призвал структуры безопасности и судебные инстанции максимально быстро и открыто расследовать дело Адамсонса, предъявить обществу факты и не ссылаться на закрытость информации.

«Согласие» не будет снисходительным по отношению к Адамсонсу, если его предательство будет доказано. И поэтому нам важно получить убедительные доказательства», — подчеркнул Урбанович.

Однако до тех пор в партии будут считать депутата невиновным.

Как сообщало ИА REGNUM, латвийский сейм 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности из-за подозрений о его шпионаже в пользу РФ. Служба госбезопасности Латвии подозревает парламентария по более чем 40 эпизодам, возбуждено уголовное дело.

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