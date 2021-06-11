Минск, , 10:48 — REGNUM Исполнительные власти Европейского союза вряд ли смогут полностью реализовать призывы к санкциям против Белоруссии, которые изложены в резолюции, принятой Европарламентом. Об этом заявил директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов.

По его словам, надо ожидать, как это обычно у ЕС бывает в этих случаях, «некоей тягомотины» — то есть какие-то ограничения будут вводить, будут смотреть, как подействовало.

«Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Белоруссии сейчас Запад не готов», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция, принятая 10 июня и носящая рекомендательный характер, была одобрена 626-ю депутатами, против были 16 и воздержались 36 евродепутатов. Минск осуждается в ней за арест основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги.

Авторы резолюции потребовали ввести против Минска жёсткие санкции, под которыми должны находиться, по мнению евродепутатов, ряд государственных и частных компаний. Так, под санкции должны подпасть нефтяной, сталелитейный, деревообрабатывающий сектора, а также сфера производства калийных удобрений.