Уфа, , 10:48 — REGNUM Систему сопровождения инвестиционных проектов в районах Башкирии с целью ускорения их реализации поручил проанализировать глава республики Радий Хабиров. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в правительстве республики на «Инвестчасе». На заседании рассмотрели инвестиционный проект по строительству производственно-торгового холдинга с реализацией мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Отмечается, что инвестор планирует направить на реализацию данного проекта 1,8 млрд рублей и организовать полный цикл производства до 2026 года. На предприятии планируется выращивать цыплят-бройлеров, изготавливать полуфабрикаты. Кроме этого планируется создать логистический центр. В случае реализации проекта будет создано около трех тысяч новых рабочих мест.

По словам инвестора, ранее он принимал участие в предпринимательских часах на муниципальном уровне. Он отметил, что с момента одобрения проекта до открытия кафе примерно проходит около одного года, поскольку очень долго оформляются земельные участки и выдаются необходимые разрешительные документы.

«Это большой системный вопрос, с которым сталкиваются предприниматели во многих районах. Его нужно проанализировать на уровне Госкомитета по предпринимательству и обязательно обсудить с нашими бизнес-шерифами», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабиров.

Он также отметил, что данный инвестиционный проект предприятия выступит в роли индикатора эффективного сопровождения предпринимательских инициатив в муниципальных образованиях.