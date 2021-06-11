Берлин, , 10:47 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель намерена урегулировать с США разногласия по строительству газопровода «Северный поток — 2». Для этого она отправится в Вашингтон, сообщает 11 июня немецкая газета Handelsblatt.

Источники издания отмечают, что дата поездки ещё не определена, предположительно, это июль или август. Переговоры охватят широкий круг тем, но основной будет «Северный поток — 2».

По данным газеты, у немецких чиновников есть идеи по разрядке конфликта вокруг проекта газопровода, и они войдут в программу переговоров Меркель с президентом США Джо Байденом. За время президентства Байдена Меркель ещё не посещала США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бундестаг отклонил резолюцию немецкой партии «Зеленые» об отказе от строительства «Северного потока — 2».

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