Ярославль, 11 июня, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославле коллекторы пытались получить долг по кредиту, пользуясь страхом должника заболеть COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов России по Ярославской области.

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Организация, занимающаяся взысканием долгов, регулярно присылала женщине сообщения о необходимости погасить долг, мотивируя это тем, что пандемия — сложное время.

«Сообщения содержали текст: «Самоизоляция — сложный период. Стремитесь закрыть долги», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Интересно также и то, что коллекторы, пытавшиеся напугать женщину COVID-19, на самом деле требовали деньги с невиновного человека.

«Женщине, которая несколько раз во время телефонных разговоров сообщала о том, что не является должницей по кредитным обязательствам и неоднократно выражала несогласие на общение, все равно продолжали поступать звонки и сообщения на ее телефонный номер. Сотрудники организации за месяц направили гражданке 19 сообщений и 6 телефонных звонков», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Женщина обратилась в службу судебных приставов с просьбой решить вопрос. По итогам проверки фирма, занимающаяся взысканием долгов, была оштрафована на 50 тысяч рублей.