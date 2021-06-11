Париж, 11 июня, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная компания Bugatti Automobiles S.A.S. построила один экземпляр модели EB 110 Sport Competizione, прототип которой участвовал в гонках 25 лет назад. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Спорткар EB 110 Sport Competizione

Автомобиль «ожил» благодаря бизнесмену из Монако и автогонщику Гильдо Палланка-Пастору, который в марте 1995 года установил рекорд максимальной скорости на льду на серийном EB 110 Super Sport. Заинтересовавшись гонками на EB 110 Палланка-Пастор заказал автомобиль.

Прототип EB 110 Sport Competizione был создан всего за шесть месяцев. Палланс-Пастор участвовал на нём в гонках IMSA и BPR Global GT Series. Однако в конце 1995 года Bugatti столкнулась с финансовыми проблемами. Гоночный автомобиль был конфискован и использован в качестве актива во время переговоров о банкротстве.

Позже Палланка-Пастор выкупил машину и участвовал на ней в соревнованиях в Дайтоне в январе 1996 года. Его мечтой было участие в гонке «24 часа Ле-Мана», но за неделю до соревнований авто попало в аварию. Спустя четверть века уникальный Bugatti EB 110 Sport Competizione возвращается на трассу.

Ранее компания Bugatti провела официальную премьеру лимитированной спецсерии гиперкара Chiron Super Sport. Тираж автомобиля составляет девять экземпляров. Максимальная скорость модели равна 439,26 км/ч.

Читайте также: Обнародован видеотизер с новым спорткаром Lotus Emira