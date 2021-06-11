Москва, , 10:28 — REGNUM Внешняя политика первого президента СССР Михаила Горбачёва привела к негативным, драматическим последствиям, а сам он был бездарным политиком. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» высказал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков (Пермский край).

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Говоря об оценке Горбачёва как политической фигуры, российский сенатор подчеркнул, что «это непростой вопрос, потому что Горбачёв стал действующим лицом самого драматического процесса, который развернулся в нашей стране в 1980-е годы и закончился распадом государства», последствия которого ощущаются до сих пор.

По словам Пушкова, Горбачёв «лично не был исчадием ада, не был жестоким руководителем», он «отличался невнятным мышлением и политической нерешительностью».

«Он верно поставил вопрос о том, что так жить больше нельзя, нужно меняться. Но как, куда, в какую сторону? […] Этого он не знал, — добавил сенатор. — Горбачёв начал процесс, открыл плотину перемен — и их бурный поток унёс его. Он пытался периодически нащупать дно ногами, где-то зацепиться за корягу, но поток уносил его всё дальше и дальше».

Пушков отметил, что, «будучи с 1985 года лидером одного из самых мощных государств мира, имея в руках гигантский политический аппарат, Горбачёв всё отдал — и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР».

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«Это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта», — указал сенатор.

«По моему убеждению, Горбачёв был глубоко бездарен как политик. Этот жёсткий вердикт вытекает из результатов его деятельности, — отметил Пушков. — Он не мог мыслить чётко».

По его словам, Горбачёв ушёл от власти в позоре, отдав её «человеку, которого он не уважал, презирал, считал намного ниже себя, — Борису Ельцину».

«Не справился ни с реформами, ни с экономическими задачами, ни с внешней политикой, не смог сохранить власть и передать её своему преемнику, который бы продолжил его курс. Да и продолжать было нечего: курса не было, было хаотичное движение к краху», — подчеркнул Пушков.