Киев, , 10:36 — REGNUM Достройка газопровода «Северный поток — 2» может поколебать прозападную ориентацию многих государств Восточной Европы, включая Украину. Об этом руководитель украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в интервью агентству Bloomberg.

На этой неделе Витренко побывал в Вашингтоне и попытался убедить конгрессменов принять новые меры против строительства газопровода. Он полагается, что успех проекта будет означать продвижение «пророссийской позиции» за счёт Запада.

По словам Витренко, Украина лишится с 2024 года большей части ВВП, но самое худшее, что возрастёт «риск полномасштабной войны». Он назвал худшим развитием событий разочарование Украины и многих стран Восточной Европы в Западе.

По мнению главы «Нафтогаза», если бы эти страны увидели, что «Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран».

Ряд конгрессменов заверили Витренко, что будут добиваться введения санкций против «Северного потока — 2», говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко заявил, что «Северный поток — 2» обеспечит Газпрому доминирующее положение на европейском газовом рынке.

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