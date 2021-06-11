Москва, , 10:25 — REGNUM Незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, сообщил бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий, — сказал он в интервью «Ленте». — И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента».

Руцкой добавил, что у этого незнакомца был иностранных акцент, а Ельцин ответил этому человеку, что подумает над предложением. Чуть позже было подписано Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко сообщил, что действия первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.

Мироненко вспомнил про встречу Горбачева и Кравчука в августе 1991 года накануне ГКЧП. По словам Мироненко, в ходе того разговора бывший президент Украины предупредил советского лидера о том, что не подпишет новое союзное соглашение ни при каких обстоятельствах.

Читайте также: Кравчук рассказал об упущенной возможности сохранить СССР