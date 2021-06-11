Москва, 11 июня 2021, 10:25 — REGNUM Незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, сообщил бывший вице-президент России Александр Руцкой.
Руцкой добавил, что у этого незнакомца был иностранных акцент, а Ельцин ответил этому человеку, что подумает над предложением. Чуть позже было подписано Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко сообщил, что действия первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.
Мироненко вспомнил про встречу Горбачева и Кравчука в августе 1991 года накануне ГКЧП. По словам Мироненко, в ходе того разговора бывший президент Украины предупредил советского лидера о том, что не подпишет новое союзное соглашение ни при каких обстоятельствах.
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