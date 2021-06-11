Горно-Алтайск, , 10:24 — REGNUM В Государственном собрании Республики Алтай 11 июня состоялось торжественное заседание, посвящённое 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию образования республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В заседании приняли участие глава региона Олег Хорохордин, представители исполнительной и законодательной ветвей власти Республики Алтай, общественности, а также депутаты Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области.

«265 лет назад алтайские зайсаны инициировали присоединение территории нынешней республики к Российской Империи. Это было выгодно обеим сторонам — Россия получила дополнительную гарантию стабильности на своих границах, а алтайский народ стал частью мощной державы и получил возможность полноценно развиваться, сохраняя присущую ему культурную специфику», — отметил в своём выступлении глава.

По его словам, Горный Алтай занимает особое положение на стыке разных государств, цивилизаций, этносов, благодаря чему играл важную стратегическую роль для России. При этом полноправным субъектом страны он стал лишь 30 лет назад.