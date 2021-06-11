Тегеран, , 10:46 — REGNUM 10 июня постоянный представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади подверг критике нейтралитет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News

Гарибабади выступил в Совете управляющих с речью, в которой изложил позицию Исламской Республики Иран по докладу генерального директора агентства по некоторым вопросам гарантий.

«Молчание агентства об угрозе ядерной программы израильского режима и саботаже ядерных объектов Ирана ставит под сомнение авторитет МАГАТЭ и формирует таким образом политическую организацию», — подчеркнул он.

Дипломат также сообщил: «Неприемлемо, что в течение последнего десятилетия иранская ядерная проблема продолжает периодически подниматься в агентстве на основе необоснованных утверждений».

Он отметил, что такие заявления направлены на изменение политической ситуации и поляризацию внутри агентства, угрожая его целостности и суверенитету.