Тегеран, , 10:46 — REGNUM 10 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если бы страна не была подвергнута санкциям, у неё не было бы проблем с поставками иностранных вакцин против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Действующее правительство Ирана планирует провести вакцинацию всех целевых групп к концу года», — отметил Рухани. Он также подчеркнул: «Если бы не введенные санкции и бесчеловечные действия США, мы бы, конечно, не столкнулись с проблемами в поставках вакцин».

Глава Исламской Республики заявил, что правительство приложит усилия для обеспечения того, чтобы к концу работы правительства была проведена вакцинация целевой группы (в три этапа).

Он также отметил, что были предприняты необходимые шаги для обеспечения государства вакцинами, необходимыми для проведения четвертого этапа вакцинации.