Тегеран, , 10:46 — REGNUM 10 июня новый генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском финансовом центре Карачи подчеркнул необходимость использования потенциала двух стран для углубления отношений и расширения всестороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Нуриан, ранее возглавлявший паспортный стол министерства иностранных дел и Генеральное консульство Ирана в Хайдарабаде (Индия), выразил удовлетворение началом своего пребывания на посту генерального советника в Карачи в своем аккаунте в Twitter.

«Обе страны как дружественные соседи имеют большой потенциал для углубления своих связей», — отметил он.

Хасан Нуриан подчеркнул, что дипломатическая миссия Исламской Республики Иран в Карачи полна решимости сотрудничать с пакистанскими государственными должностными лицами для достижения общих целей.

Нуриан сменил Ахмада Мохаммади, срок полномочий которого истек в феврале 2021 года.