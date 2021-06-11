Владикавказ, , 10:21 — REGNUM В Северной Осетии покинул пост главы управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. Он написал заявление об уходе после критики, с которой выступил в его адрес врио руководителя республики Сергей Меняйло.

«Принял решение покинуть свою должность. Сегодня написал заявление по собственному желанию. Важно дать возможность новой команде проявить себя», — написал Салбиев на своей странице в Instagram.

В должности руководителя управления информации и связи Салбиев проработал с лета 2017 года. Однако Сергей Меняйло усомнился в том, что его деятельность была эффективной. Так, в ходе заседания правительства он заявил, что Салбиев не справляется с обязанностями.

«Меня такая работа не устраивает, и решение по вашей работе будет принято мной в ближайшее время», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».