Тегеран, , 10:49 — REGNUM 10 июня резидент Ирана Хасан Рухани заявил, что отношения между Тегераном и Москвой укрепились в различных областях за последние восемь лет (то есть после возвращения Владимира Путина на должность президента России — ИА REGNUM). об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на церемонии открытия четырех национальных проектов на юге и западе страны при содействии министерства энергетики.

В своем выступлении президент поблагодарил российское правительство за сотрудничество в течение последних восьми лет. Как отметил Рухани, Иран и Россия осуществляют сотрудничество в вопросах Сирии, Азербайджана, Кавказа и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Россия является очень важным соседом для Ирана, и наше сотрудничество приносит пользу обеим странам, региону и миру», — сообщил иранский президент.

В другом месте своего выступления он заявил, что у США нет другого выхода, кроме как отменить антииранские санкции. «За восемь лет пребывания у власти нынешнее иранское правительство приложило усилия, чтобы доказать миру, что экономическая война и коронавирус не могут помешать развитию Ирана», — отметил Рухани.

Президент отметил, что Иран всегда подчеркивал необходимость конструктивного взаимодействия с миром.