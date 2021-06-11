Киев, , 10:23 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует запретить футбол в стране после решение УЕФА об изменении украинской футбольной формы. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём телеграм-канале.

«После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана «Слава Украине» жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта», — иронизирует Кива.

Парламентарий подчеркнул, что властям Украины следует быть последовательными и системными в своей политике «патриотического кретинизма».

Напомним, ранее в УЕФА потребовали от Украины убрать надпись «Героям слава» с футбольной формы, поскольку он имеет политическое и «милитаристское» значение.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Ассоциации футбола Украины начало переговоры с УЕФА с целью оставить на форме приветствие украинских коллаборационистов.

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