Тегеран, , 10:49 — REGNUM 10 июня президент Ирана Хасан Рухани в ходе видеоконференции открыл четыре национальных проекта при содействии министерства энергетики страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам президента, в данные проекты, расположенные на юге и на западе страны, была инвестирована значительная сумма средств. В их число вошли две газовые электростанции комбинированного цикла, плотина и объект по водоснабжению.

Каждую неделю президент открывает несколько важных проектов в области нефтехимии, нефти, промышленности, туризма, спорта, инфраструктуры, развития и здравоохранения, следуя девизу «Всплеска производства», который является названием прошлого иранского года (20 марта 2020 года — 20 марта 2021 года), объявленного Верховным лидером страны.

Рухани вступил в должность президента в августе 2013 года, а следующие президентские выборы в Иране намечены на 18 июня 2021 года.