Тегеран, , 10:50 — REGNUM 10 июня министр по делам религий пакистанской провинции Пенджаб, высоко оценивая роль Исламской Республики Иран в обеспечении единства мусульманской уммы, заявил, что сплоченность и сочувствие между мусульманскими народами — единственный способ борьбы с общими вызовами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пир Саид Саид уль Хасан выразил эти взгляды во время встречи с директором Культурного центра Ирана в Лахоре Джафаром Ронасом. «Исламское единство и сплоченность — это единственный выход из проблем, с которыми сталкивается мусульманская умма», — отметил он.

Директор Иранского культурного центра Джафар Ронас в ходе встречи подчеркнул важность религиозного, культурного и цивилизационного сближения между двумя исламскими странами. Он отметил, что отношения между соседними государствами развивались в течение последних десятилетий на основе религиозных убеждений и культурной общности.

Говоря о важной роли мусульман в Пакистане в защите религиозных ценностей и противодействии злому проекту исламофобии, возглавляемому западными странами, Ронас сообщил, что в последние годы мусульманский народ Пакистана, сознательно играя определенную роль в противодействии некоторым движениям врагов Ислама, усилил единство в стране.

Он также призвал к расширению сотрудничества между Культурным центром Ирана и министерством по делам религий Пенджаба в осуществлении совместных программ в области исламского единства, исследовательской деятельности по исламским объектам в Пенджабе и совместному проведению выставок.