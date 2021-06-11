Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Американский минюст при 45-м президенте Дональде Трампе собирал данные о законодателях из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Ведомство интересовали утечки в СМИ о контактах команды Трампа с Россией, пишет газета The New York Times.

Источники издания отмечают, что сотрудники минюста пытались определить ответственных за утечки в СМИ секретных сведений, связанных с утверждениями о связях близких к Трампу лиц с представителями РФ. Так, минюст обращался к компании Apple за сведениями об аккаунтах законодателей.

Запрос, как уточняется, касался по меньшей мере двух демократов из спецкомитета, их помощников и родственников, в том числе одного ребёнка. Ведомство получило данные как минимум о 12 людях, включая конгрессмена Адама Шиффа.

Минюст тогда не нашел связей между теми, кого проверяли, и утечками конфиденциальной информации. Подобный сбор данных, отмечает издание, весьма необычен. Шифф после публикации призвал к проведению расследования.

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