Тегеран, , 10:49 — REGNUM Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан достигли соглашения о соединении своих электрических сетей через существующие электролинии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июня.

Согласно сообщению министерства энергетики Ирана, опубликованному 8 июня, в Душанбе с участием сотрудников министерств энергетики двух стран состоялось 14-е заседание совместной комиссии по экономическому, торговому, культурному, техническому и социальному сотрудничеству между Исламской Республикой и Таджикистаном.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян на заседании совместной комиссии упомянул о существующих потенциалах в различных областях в обеих странах и отметил, что, хотя страны достигли многих значимых соглашений в ходе заседаний предыдущих комиссий, им необходимо предпринять эффективные шаги для реализации этих договорённостей.

Со своей стороны, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума выразил на встрече надежду на то, что предстоящая сессия приведет к заметному прогрессу в развитии всеобъемлющих отношений между Тегераном и Душанбе.

По окончании церемонии открытия комиссии экспертные группы двух стран приступили к двусторонним переговорам, направленным на доработку соглашений.